سيارات المستقبل لعشاق الرفاهية.. قيادة ذاتية وركن بالذكاء الاصطناعي

تقنيات القيادة الذاتية، والإنترنت فائق السرعة، والركن بالذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المميزة التي لم يحن موعد الكشف عنها، غير أنها قادمة دون شك في سيارات المستقبل خلال السنوات الخمس القادمة.

وقام موقع "كار آند درايفر"، بجمع أبرز 15 سيارة مستقبلية، يرتقب طرحها للأسواق، في الفترة بين عام 2021، وعام 2024 القادمين، والتي تعكس مستقبل مميز لعالم السيارات بمشاركة مختلف الماركات الشهيرة.

2021

بدأ الموقع بأبرز السيارات التي يترقب طرحها خلال عام 2021، وبدأها بطراز ألفا روميو Tonale، الذي يندرج ضمن السيارات من فئة Suv، ويطرح كأول سيارة كهربائية مهجنة من ألفا روميو، بسعر افتتاح يقدر بـ 35,000 ألف دولار.

وموديل أودي e-tron GT، الكهربائي الذي يصل أيضا في عام 2021، بمحرك كهربائي مميزة قادر على السير لمسافة 250 كحد أقصى لشحن بطارياته وينتج قوة 600 حصان.

ومن أودي أيضا يصل في 2021، طراز Q4 e-tron الكهربائي، الذي يعتبر رابع سيارة كهربائية بالكامل تطرحها أودي ضمن فئة e-tron المميزة.

وطراز كاديلاك CT5-V Blackwing الذي يصل في 2021، وتهتم مواقع أخبار السيارات بكل جديد يتعلق به وهو مازال في طور الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن يطرح بمحرك سوبر تشارج من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة 650 حصان، مع ناقل سرعة مزود أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

وضمن أبرز موديلات 2021، أيضا طراز هيونداي سنتا كروز المرتقب، الذي يطرح بمحرك بسعة 2.0 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

والجيل الجديد المرتقب من شاحنة فورد F-150، ويتوقع أن تطرح بمحرك من فئة V6 بسعة تتراوح بين 2.7 و 3.0 و 3.5 لتر، مع ناقل سرعة أوتو ماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

2022

وبعدها تحدث موقع "كار أند درايفر" عن أبرز السيارات التي يرتقب طرحها في عام 2022، وبدأها بطراز شيفروليه كورفيت Z06، وهو أحد الفئات المشتقة من طراز كورفيت الرياضي، والذي يتوقع أن يطرح بمحرك V8 بسعة 5.4 لتر بقوة تصل لـ 600 حصان.

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كما يصل في عام 2022 أول طراز SUV من فيراري، والذي يطرح باسم Ferrari Purosangue SUV، لتنافس به فيراري موديلات مثل بينتلي بينتياجا، ولامبورجيني أوروس، و رولز رويس كولينان.

وطراز فورد Fusion Active الذي تطرح فورد في عام 2022 أيضا، الذي سيكون بديلا للنسخة السيدان من طراز فيوشن الذي قررت فورد وقف تصنيعه بشكل نهائي خلال عام 2020 الجاري.

وأيضا من أبرز الموديلات المرتقبة في عام 2022، شاحنة هامر الكهربائية الجديد التي تطرح برعاية ماركة GMC، ويتوقع أن تعمل بمحرك قادر على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.0 ثانية، وينتج قوة أعلى من 1000 حصان.

2023

ومن السيارات المرتقبة لعام 2023، طراز هيونداي RM20 N، وهو من الموديلات الهاتش باك الرياضية التي ترغب هيونداي في طرحها للمشاركة بسباقات الرالي، بتكلفة تبدأ من 40,000 ألف دولار.

ويصل في عام 2023 أيضا، طراز طراز لاند روفر ديفندر 80 الجديد، والذي من المفترض أن يكون شقيق أصغر في الحجم والإمكانيات للنسخة الحالية من طراز ديفندر.

ومن المنتظر أن يطرح هذا الطراز بإمكانيات مميزة لاقتحام الطرق الوعرة، تتفوق على فئات 90 و 110 من الطراز نفسه.

كما يشهد عام 2023، طرح طراز مازدا 6، وهو الجيل الجديد من السيارات السيدان الفخمة من شركة مازدا اليابانية، وسيكون متوفرا للحجز والشراء مع نهاية عام 2022.

2024

وضمن الموديلات التي يرتقب طرحها في عام 2024، طراز بي إم دبليو I8 M، والذي أعلنت عنه شركة بي إم دبليو في عام 2019 باسم Vision M Next، مع العلم بأن بي إم دبليو ضمن مشروع الشركة البفارية لطرح سيارة كهربائية فائقة السرعة، وهو المشروع الذي أوقفت العمل به مؤقتا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ويصل في عام 2024، أحدث اضافة رياضية لأسطول تويوتا من السيارات فائقة السرعة، وهو طراز تويوتا MR2، والذي ستساهم في صناعة شركة سوبارو اليابانية، وسيعمل بمحرك كهربائي بالكامل.



