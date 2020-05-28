الأنباء السارة تتوالى.. الدوري الإيطالي يلحق بركب العائدين المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، استئناف النشاط مجددا بدءا من يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل، لينضم "الكالتشيو" لركب الدوريات الأوروبية الكبرى العائدة للحياة.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا منذ شهر مارس/ آذار الماضي، على غرار معظم دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع بالبلاد.

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا يوم الخميس، أعلنت من خلاله استئناف بطولة كأس إيطاليا من الدور نصف النهائي يوم 13 يونيو، دون الكشف عن مواعيد محددة لمباراتي يوفنتوس وميلان، وإنتر ميلان مع نابولي.

وذكرت الرابطة أن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي ستعود للحياة بدءا من يوم 20 يونيو، بعد أسبوع واحد من بطولة الكأس.

عودة إنجليزية وشيكة

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت في وقت سابق يوم الخميس، استئناف المسابقة اعتبارا من يوم 17 يونيو المقبل.

وجاء الإعلان الرسمي قبل أقل من ساعة واحدة على نبأ استثناف الدوري الإيطالي بعد فترة طويلة من التوقف.

ويعود الدوري الإنجليزي عبر مباراتي مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، المؤجلتين قبل توقف النشاط.

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إسبانيا تتأهب

في المقابل، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مسؤولي دوري الدرجة الأولى استقروا بالفعل على آلية استئناف النشاط مجددا في المرحلة المقبلة، بدءا من 11 يونيو المقبل.

ويدرس المسؤولون في إسبانيا إقامة مباراة واحدة على الأقل يوميا للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإسباني، إلا أن القرار الرسمي في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة.





ريادة ألمانية

يمكن القول إن الدوري الألماني هو ما فتح الباب أمام كافة البطولات الرياضية للعودة مجددا، بعد فترة من التوقف جراء فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت مباريات "بوندسليجا" بالفعل منذ أسبوعين، وتقام وسط إجراءات شديدة الحذر على رأسها منع حضور الجماهير وتعقيم الكرات وحظر الاحتفالات بالأهداف بين اللاعبين.



