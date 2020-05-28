فورد تواجه كورونا بنظام تعقيم جديد.. تعرف على التفاصيل

كتب: باسل الحلواني
بدأت عملاق صناعة السيارات الأمريكية فورد، تحديث أيقونتها الشهيرة أكسبلورر، المخصصة للشرطة، وذلك بهدف المحافظة على ركابها، وحمايتهم من جائحة كورونا.
الصادرة عن جامعة اوهايو، التي أكدت أنه عند 56 درجة مئوية تقريباً لمدة ربع ساعة يتم قتل أكثر من 99% من فيروسات الكورونا على السطوح الداخلية والمواد المختلفة.
اعتمدت الشركة في معرفتها لدرجة الحرارة والفترة المطلوبة لقتل الفيروس في نظامها الجديد، على الدراسات
وكإجراء احترازي، طورت فورد نظام تنبيه خارجي حتى لا يقوم أفراد الشرطة بالدخول للسيارة أثناء عملية التعقيم، حيث يتم إضاءة المصابيح في نمط معين حتى الانتهاء من عملية التعقيم تماماً.
تستعد فورد حالياً لتطبيق النظام الجديد في موديلات أخرى من إنتاجها مخصصة للشرطة، لكنها لم تعلن بعد عن تطبيقه في السيارات العادية.
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