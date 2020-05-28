زلزال "كورنا" يضرب "نيسان" ويكبدها خسائر فادحة

كبدت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، شركات السيارات العالمية خسائر فادحة، خلال الأشهر الماضية، في ظل توقف خطوط الإنتاج عن العمل، كإجراء احترازي لمواجهة الجائحة.

لعل ما أعلنت عنه شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور، اليوم، عن خسائرها خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في شهر مارس الماضي، والتي بلغت 2ر6 مليار دولار، يكشف حجم الأضرار التي تعرضت لها الكيانات العالمية.

قالت "نيسان"، إن هذه الخسائر تأتي على خلفية تراجع المبيعات وتكاليف إعادة الهيكلة وتداعيات جائحة فيروس كورونا، ووصفتها بـ"الأكبر"، خلال عقدين.

فيما بلغت قيمة الخسائر التشغيلية لـ"نيسان"، 5ر40 مليار ين في السنة المنتهية في 31 مارس، مقابل أرباح تشغيل بلغت 2ر318 مليار ين في العام السابق، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 6ر14% إلى 9ر9

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تريليون ين.

أعلن رئيس الشركة ماكوتو أوشيدا، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن الشركة تخطط لإغلاق مصانعها في إندونيسيا وإسبانيا، ضمن خطط لإعادة الهيكلة.

وفقاً لبيان صادر عن "نيسان"، فإن عدد المركبات التي باعتها حول العالم تراجع بـ6ر41% على أساس سنوي إلى 217264 وحدة في أبريل، بينما تراجع الإنتاج عالميا بـ4ر62% إلى 150388 مركبة.

تخطط الشركة لدعم أوضاعها المالية وتوفير نحو 300 مليار ين من التكاليف السنوية الثابتة، وخفض القدرة الإنتاجية، وخفض عدد طرازات السيارات المنتجة.