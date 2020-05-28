مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو واشنطن إلى التحرك بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/5/28 09:34 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/5/28 09:34 م بتوقيت أبوظبي

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو واشنطن إلى التحرك بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة



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