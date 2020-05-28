كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 06:23 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. مرسيدس تعلن الكشف عن جميع فئات E Class المحدثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية اكشف عن سيارتها المحدثة E Class كوبيه وكابرولية بجميع فئاتها وحتى فئة AMG الرياضية.

لاوما زالت محافظة على تصميمها بشكل كبير مع تعديلات ضئيلة على الأجزاء الخارجية والداخلية، ولا شيء سيء في ذلك فما تزال E-Class من أكثر السيارة أناقة وتميزاً في فئتها. وفي نفس الوقت فقد قدمت مرسيدس تحديثات تقنية مهمة.

تشمل التحديثات البارزة تحديث نظام MBUX وتوفير خيارين من الشاشات الوسطية هما قياس 10.25 إنش أو 12.3 إنش، كما أزالت مرسيدس القرص الدوار الخاص بالنظام الترفيهي لصالح تحسين مساحة لوحة اللمس التي تؤدي نفس الغرض. ويأتي التحديث الأبرز بإضافة عجلة القيادة الجديدة من مرسيدس مزودة بمستشعر لاكتشاف قبضة اليد على عجلة القيادة ما يسمح لأنظمة مساعدة السائق بتحسين أدائها.

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كعادة مرسيدس فقد قدمت شيئاً جديداً وهذه المرة حصل السائق على تحسين لميزة المقعد المتكيف فقد أصبح بمقدوره الحصول على ضبط تلقائي للمقعد من خلال إخبار السيارة بطوله لتتولى ضبط المقعد له، وما زال بإمكانه عمل تعديلات بسيطة لتناسب التفضيلات الشخصية على نمط القيادة.

عند وصول السيارة ستأتي E-Class كوبيه وكابرولية بمحركات 6 سلندر مستقيمة مزودة بالتيربو وبسعة 3.0 لتر لفئات E450 و AMG E53 مع توفر نظام EQ Boost ذو جهد 48 فولت يساعد على تحسين الكفاءة وحتى توفير عزم إضافي لوقت قصير. ينتج محرك E450 قوة 360 حصان يمكن زيادتها بـ21 حصان بشكل مؤقت، وتأتي فئة AMG E53 بقوة 429 حصان يمكن أيضاً زيادتها مؤقتاً بنفس القدر.

ويذكر أن الشركة لم تحدد موعدًا لبدء البيع كما لم تعلن عن الأسعار، ومن المنتظر أيضاً أن تكشف عن أقوى فئات السيارة AMG E63 في وقت لاحق.