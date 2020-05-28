أفضل سيارات تويوتا خلال العقد الأخير.. طراز "سوبرا" يتصدر

خلال السنوات العشر الماضية، طرحت شركة تويوتا عشرات الموديلات المميزة، وقام موقع "هوت كارز" بحصر أبرز 9 طرازات تم طرحها خلال العقد الأخير وفقا لتقييمات خاصة.

وشملت هذه القائمة، 9 سيارات هي الأفضل بين التي طرحتها تويوتا على مدار العقد الماضي، من مختلف الفئات، الـ SUV، والشاحنات والسيارات الرياضية والعائلية.

وبدأ الموقع بالمركز الأول كأفضل سيارة طرحتها تويوتا في السنوات العشر الماضية، نسخة 2 من طراز "سوبرا" الرياضي GR Supra، والتي تم الكشف عنها خلال عام 2019.

وتعمل هذه النسخة من طراز تويوتا سوبرا، بمحرك بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 340 حصان، مع عزم دوران 500 نيوتون متر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.3 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 250 ميل في الساعة.

ومن بعده جاء بالمركز الثاني بقائمة أفضل سيارات تويوتا في العقد الأخير، طراز تويوتا 4Runner 2019، ويعمل هذا الطراز بمحرك من فئة V6، بسعة 4.0 لتر، وينتج قوة 270 حصان، مع عزم دوران 278 لفة لكل قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 5 سرعات.

وفي المركز الثالث بالقائمة، جاء طراز Toyota 86، الذي طرح في عام 2017، وكان يعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 205 حصان، مع عزم دوران 156 لفل لكل قدم، وناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

وتتوفر منه نسخة أخرى بمحرك آخر ينتج قوة 200 حصان مع عزم دوران 151 لفة لكل قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

وفي المركز الرابع جاء ضمن القائمة طراز تويوتا كامري الهجين، موديل عام 2018، الذي طرح بمحرك كهربائي مهجن بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 203 حصان، وتتوفر منه نسخ أخرى من المحرك، الأولى تأتي بسعة 3.5 لتر من فئة V6 وتنتج قوة 301 حصان، والثانية محرك ينتج قوة 208 حصان.

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وجاء خامسا في هذه القائمة، طراز تويوتا Avalon الذي طرحته تويوتا في عام 2012، ويعمل بمحرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 268 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

وجاءت سادسا في هذه القائمة شاحنة تويوتا Tundra، التي طرحت لعام 2020 الجاري، وذكر موقع "هوت كارز" أن هذه النسخة الجديدة من شاحنة تويوتا Tundra تعمل بمحرك V8، بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 381 حصان، مع عزم دوران 401 لفة لكل قدم.

ومن بعدها جاء ضمن قائمة أفضل السيارات التي طرحتها تويوتا في العقد الماضي، طراز Mirai الكهربائي الذي طرحته تويوتا لعام 2019.

ويعمل هذا الطراز بمحرك كهربائي مميزة، قادر على السير لمسافة 500 كيلو متر كحد أقصى لشحن بطارياته، وينتج المحرك قوة 151 حصان، مع عزم دوران 247 لفة لكل قدم.

ومن بعده في المركز الثامن جاء طراز تويوتا "بيريوس" موديل عام 2018، الذي يتوفر بمحرك "إن لاين 4"، بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة 95 حصان، ويدعمه محرك كهربائي ينتجان معا قوة إجمالية تصل لـ 121 حصان.

وفي ختام القائمة جاء طراز تويوتا RAV4 Hybrid موديل عام 2019، الذي طرح بمحرك كهربائي مهجن، بسعة 2.5 لتر، ذو أربعة اسطوانات، ينتج قوة إجمالية 176 حصان، مع عزم دوران 163 لفة لكل قدم.