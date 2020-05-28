بي إم دبليو تكشف عن نموذج جديد من X2

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، عن أحدث نموذج من سيارات X2، الذي حصل على هيكل هاتشباك مميز يجمع ما بين العملية والحداثة، ما يجعل السيارة مناسبة للعديد من العملاء.
تحولت X2 بفضل التصميم الجديد، إلى سيارة عائلية مريحة تتسع لـ 5 أشخاص، وفي نفس الوقت تحمل العديد من اللمسات التي تجذب انتباه
كذلك فمن عناصر التميز في هذه السيارة أيضا تصميم الواجهة الأمامية التي تزينت بشبكين لغطاء المبرد، شبك صمم ليحمل روح سيارات بي إم دبليو، وشبك عريض سفلي بفتحات واسعة يساعد على تحسين تدفق الهواء نحو المبرد والمحرك، إضافة إلى ممتصات الصدماتالجانبية التي يتداخل فيها اللون الفضي مع لون الهيكل الأساسي، والحواف البلاستيكية التي غطت إطارات العجلات لحماية الهيكل من عوامل الرطوبة.
تعمل هذه السيارة بنظام هجين يجمع محركا توربينيا بـ 3 أسطوانات وبعزم 125 حصانا، ومحركا كهربائيا بعزم 95 حصانا.
تساعد هذه المنظومة على جعل هذه المركبة من بين أكثر السيارات تقنينا في استهلاك الوقود رغم وزنها البالغ 1610 كجم، كما تمكن من زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.8 ثانية.
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