معرض جنيف للسيارات قد لا يعود قبل عام 2022

الخليج ٣٦٥ نت – بعد الإلغاء المفاجئ لمعرض جنيف للسيارات هذا العام بسبب وباء الكورونا، يبدو أن نسخة 2021 من المعرض لن تحدث كذلك.

صرحت مؤسسة معرض جنيف الدولي للسيارات أنها طلبت من سلطات جنيف دعم مادي لتغطية الخسائر المقدرة بـ 11.3 مليون دولار أثناء استعدادها للعرض القادم، وبينما وافق مجلس جنيف على ذلك، إلا أنه وضعت شروطاً اعتبرتها المؤسسة “تعسفية” للقرض.

وتشمل الشروط الاعتماد الكامل على مواهب من خارج المؤسسة في تنظيم المعرض وأفكاره، وهو ما “يناقض هدف المؤسسة المستمر لأكثر من 100 عاماً”.. مع تصريح المؤسسة أن معظم شركائها نصحوها بتأجيل خطة العرض القادم كلياً من 2021 إلى 2022.. وهو ما قد يتم تطبيقه بالفعل.

Advertisements