بالصور.. مواجهة ساخنة بين ميتسوبيشي "باجيرو" وتويوتا "فروتنر"

قدم موقع "كار أدفايس" مقارنة مميزة بين نسختي 2020 الأحدث من طرازي ميتسوبيشي باجيرو سبورت وتويوتا "فرونتر" المخصصان لاقتحام الطرق الوعرة، من فئات 4WD.

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وقال الموقع الأسترالي المختص بأخبار السيارات، إن الطرازين، مثاليان للطرق الغير ممهدة، واقتحام المستنقعات الموحلة، ورحلات السفاري الصحراوية لما يتمتعان به من قدرات مميزة تؤهلهم لذلك.





وبدأ الموقع بذكر تكلفة الطرازين حيث ذكر أن طراز ميتسوبيشي باجيرو سبورت، يتوفر بسعر يبدأ من 57,190 ألف دولار، في حين طراز تويوتا "فورتنر" يتوفر بسعر يبدأ من 58,290 ألف دولار.

والثنائي يتمتعان من الداخل برحابة ومساحة كبيرة، ومزودان بـ 7 مقاعد، مصنعة من الجلود الفخمة، ويدعمها 3 منافذ رئيسية لمكيف الهواء.

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وطرح الطرازين أيضا بأنظمة أمن متطورة، حيث يحملان درجة الخمسة نجوم من منظمة ANCAP للأمن والسلامة، مع نظام فرامل تلقائي عند الطوارئ.

وفيما يخص المحرك، ذكر موقع "كار أدفايس" أن طراز ميتسوبيشي باجيرو سبورت، يعمل بمحرك تربو ديزل، بسعة 2.4 لتر، ذو 4 اسطوانات، ينتج قوة 173 حصان، مع عزم دوران 430 نيوتون متر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.

في حين يعمل طراز تويوتا "فرونتر"، بمحرك ذو 4 اسطوانات ينتج قوة تتراوح بين 163 حصان و 234 حصان، مع عزم دوران، 245 نيوتون متر، مع ناقل سعرة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

ويتوفر الطرازين بالأسواق بإطارات يتراوح قياسها فيما بين 18 و 17 بوصة، لتتناسب مع قدراتهم في اقتحام الطرق الغير ممهدة.



