معرض جنيف الدولي للسيارات 2021 مهدد بالإلغاء.. كورونا بريء هذه المرة

تواجه دورة عام 2021 المقبل من معرض جنيف الدولي للسيارات تهديدا بالإلغاء، على غرار دورته التي ألغيت خلال عام 2020 الجاري، ولكن هذه المرة السبب ليس كورونا.

وذلك حسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأن بيان صحفي صادر عن اللجنة المنظمة للمعرض السويسر، أعلن من خلاله أنها تمر بأزمة مالية قد تجبرها على إلغاء دورة عام 2021 المقبلة من المعرض.

وأوضح الموقع أن لجنة OICA المسئولة عن تنظيم معرض جنيف الدولي للسيارات، تحتاج لجمع تبرعات أو استدانة مبلغ يقدر بـ 16.8 مليون فرانك سويسري، ما يعادل 17 مليون دولار، لتكون قادرة على تنظيم دورة العام القادم من المعرض.

وقال "موتور وان" إن اللجنة المنظمة تدرس حاليا الخيارات المطروحة أمامها للتحصل على هذا المبلغ، غير أنها ترفض استدانته من الحكومة السويسرية.

وأفاد بأنه في حالة ألغاء دورة المعرض القادمة، سيكون لذلك أثر سلبي مباشر على الاقتصاد السويسري، كون معرض جنيف الدولي للسيارات، أحد أبرز معارض السيارات التي يترقب تنظيمها سنويا، ويستقبل نحو 600,000 ألف زائر و 10,000 صحفي من مختلف دول العالم.

Advertisements

عام الضائقة المالية بعالم السيارات

ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، مرت العديد من شركات السيارات الكبرى في العالم، بضائقة مالية دفعتها لاستدانة مليارات الدولارات للخروج منها بسلام.

ومنذ شهر مارس الماضي، سعت العديد من شركات السيارات للاستدانة للخروج من الأزمة، وفقا لتقرير سابق لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأن كل من شركة فيات كرايسلر، وشركة دايملر وشركة تويوتا، سعت للاستدانة.

وقال الموقع إن تويوتا بلغ مقدار الاقتراض الذي سعت له، 9 مليارات دولار، وفقا لتقرير نشره موقع "اوتو موتيف نيوز".

ووفقا لتقرير آخر نشرته وكالة بلومبيرج، فإن شركة دايملر المالكة لمرسيدس، سعت لاستدانة مبلغ 11.03 مليار دولار، للخروج من الازمة، ووفقا لرويترز، سعت شركة فيات كرايسلر، لاستدانة مبلغ 8.6 مليار دولار.

وعلى خطاهم سارت شركة مازدا اليابانية التي سعت للخروج من أزمتها المالية في زمن كورونا باستدانة مبلغ 2.8 مليار دولار، وشركة فورد التي سعت لاستدانة مبلغ 15.4 مليار دولار، حسبما ذكر "موتور وان".