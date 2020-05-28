بالصور.. شاهد أكبر تجمع لسينما السيارات في تاريخ أمريكا

يستعد ملعب كرة القدم الأمريكية لفريق "ميامي دولفينز" لأن يتحول لأكبر ساحة عرض لسينما السيارات بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، للترفيه عن سكان المدينة الساحلية بعد أشهر طوال من العزل المنزلي.

وذلك حسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، والذي أفاد بأنه استجابة لتوجيهات الحكومة الأمريكية ورغبة عدد من حكام الولايات في عودة الحياة لطبيعاتها، بدأت هذه الولايات في إجاد حلول تعيد حياة الترفيه للشعب الأمريكي، مع مراعاة الحفاظ على سلامة الأفراد.

وقال الموقع إن ملعب فريق كرة القدم الأمريكية، الذي يحمل مسمى تجاري Hard Rock Stadium، نسبة لمطاعم هارد روك الشهيرة، يدرس حاليا فتح ابوابه لسكان ميامي، ليتحول لساحة عرض سينما سيارات، واستغلال توقف الموسم الرياضي، وتعويض خسارته الناتجة لذلك بعد أصبحت مقاعده التي تكفي لـ 65,000 ألف مشجع خاوية على عروشها.









وأوضح "موتور وان" أن المسئولين عن الملعب، قدموا تصميمات توضيحية لمشهد تجمع السيارات في الملعب إذا ما طبقت هذه الخطة، حيث سيكفي الملعب لتجمع 230 سيارة جمبا إلى جامب في العرض الواحد.

كما أعلن المسئولين عن الملعب على أنهم على استعداد لعرض، عروض ترفيهية مختلفة مثل تاريخ فريق ميامي دولفنز، وأبرز مباراياته السابقة، وأيضا عدد من العروض المخصصة للأفلام الكلاسيكية.

وأوضح الموقع الامريكي أنه حتى الآن لم تعلن ادارة الملعب عن اي تفاصيل مادية تتعلق بتكلفة التذاكر، وموعد فتح أبواب الملعب لمشاهدة العروض السينمائية، غير أنها قدمت تصور لما سيبدوا عليه عبر هذه التصميمات المميزة.

نماذج مميزة لدور عرض سينما السيارات بأمريكا

ومنذ بداية تطبيق سياسة واقع التعايش مع كورونا، استعادة ساحات سينما السيارات بالولايات المتحدة شعبيتها، التي افتقدتها منذ حقبة الخمسينيات.

وقام موقع "ترافيل تشانل"، المختص بأخبار السياحة الداخلية بالولايات المتحدة، بتقديم 4 نماذج مميزة لساحات عرض لسينما السيارات بالولايات المتحدة.

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وقدم الموقع في البداية نبذة عن تاريخ تأسيس سينما السيارات في أمريكا، قائلا: أول من أسس هذه الفكرة، كان المدعو Richard Hollingshead، بولاية نيو جيرسي الأمريكية عام 1933، وحظيت ساحات سينما السيارات بفترتها الذهبية في منتصف الخمسينيات، حيث وصل عددها بجميع أنحاء أمريكا لـ 4000 ساحة عرض سينما سيارات.

ومن أبرز هذه الساحات، ساحة عرض Starlight Six Drive-In، ومقرها بمدينة أطلنطا الأمريكية، افتتحت عام 1946، ويتم تحديثها وتحديث شاشاتها بشكل دوري منذ ذلك الوقت، وتحتوي على 4 شاشات عرض.

وساحة عرض Highway 21، التي تقع بولاية كارولاينا الجنوبية، وتحتوي على شاشتين عرض، وهي من ساحات عرض سينما السيارات المجهزة بمناطق لتقديم وجبات ومناطق مخصصة للأطفال.

وساحة العرض الثالثة لسينما السيارات التي ذكرها موقع "ترافيل تشانل"، هي ساحة عرض Wellfleet Drive-In، وهي الوحيدة بمدينة Cape Cod بولاية ماساتشوستس الأمريكية، والتي تأسست عام 1957، وتمتلك شاشة عرض واحدة يبلغ عرضها 100 قدم.

وهي مناسبة وقريبة في المسافة لسكان مدينة "نيو إنجلاند"، والقاطنين بمدينة بوسطن الأمريكية.

ومن بعدها ذكر الموقع ساحة عرض The Silver Moon Drive-In لسينما السيارات، التي تقع بمدينة "ليك لاند"، التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية، وتأسست عام 1948، وهي تقدم عروض في فترات الصباح وفترات المساء.



