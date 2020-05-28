لبنان يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الخميس 2020/5/28 03:11 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الخميس، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1168 حالة.
وقالت الوزارة في بيان، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ699 حالة.
وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 حزيران/ يونيو المقبل.
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