سلطنة عمان تسجل 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، عن تسجيل 636 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت أن من بين الإصابات الجديدة 345 لعمانيين و291 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 9009، فضلا عن 40 وفاة.

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وأكدت الوزارة العمانية على أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء.



وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بالجميع المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.