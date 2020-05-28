الكويت تسجل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت الكويت، الخميس، عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي إلى 24112 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 185 حالة.

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وقال المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن 197 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، في وقت سابق، أن 752 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 8698 حالة.



ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الخميس، إنهاء الحظر الكلي والعودة إلى الحظر الجزئي ابتداء من السبت مع إعلان ضوابط المرحلة الجديدة التي سوف تشمل عودة تدريجية للهيئات الحكومية في البلاد .

