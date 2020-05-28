المغرب يسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7636 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 202 حالة.



كما لفتت إلى شفاء 131 مصابا، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 5109، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 166574 حالة .



وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

