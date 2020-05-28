أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 مايو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس، وذلك رغم تراجعه أمس الأربعاء في أسواق المعدن الأصفر عالميا ليقترب من أقل مستوى منذ أسبوعين.

وتراجع الذهب عالميا نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة كبح الخسائر.

وارتفع سعر الذهب الجرام عيار 24 في المملكة إلى 207.26 ريال (نحو 55.27 دولار) مقابل 206.70 ريال ( نحو 55.13 دولار) أمس الأربعاء.

وعن سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فقد ارتفع إلى 181.35 ريال (نحو 48.36 دولار)، مقابل 180.86 ريال نحو (48.24 دولار).

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 سعر 189.99ريال ( 50.66 دولار)، وعيار 18 سجل 155٫45 ريال (41.45 دولار)، وعيار 14 وصل إلى 120.90 ريال (32.24 دولار).

ولامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين، أمس الأربعاء بعدما أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1705.94 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو/أيار في وقت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار.

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ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1695.80 دولار للأوقية.

وقالت وارين باترسون المحلل في آي.إن.جي "عامل الدعم الرئيسي لسوق (الذهب) هو تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وإذا رأينا مزيدا من التصعيد، فسنرى مزيدا من الارتفاع في الذهب".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن واشنطن تعد رد فعل قويا على قانون الأمن القومي الذي تزمع الصين سنه من أجل هونج كونج مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع.

وعن سعر أوقية الذهب في السوق السعودية، فبلغت 6446.07 ريال (نحو 1718.95دولار)، وسعر كيلو جرام الذهب سجل 207.262 ألف ريال بنحو (55.270 ألف دولار).

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، متانة اقتصاد بلاده وقدرته على التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتخطيها رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات.

وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية" .

كما أكد قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة "كورونا" الراهنة.

