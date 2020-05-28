معلومات جديدة عن لكزس LQ القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت معلومات هامة جديدة عن سيارة لكزس LQ القادمة من مجلة Best Car اليابانية .. وهي الموديل الإنتاجي للكزس LF-1 الاختبارية المذهلة مع توقعات بتدشينها في النصف الأول من العام القادم بالاعتماد على نفس منصة الدفع الخلفي لموديل LS.

بالنسبة لمعلومات المجلة اليابانية فتركز على أبعاد السيارة، والتي يبدو أنها ستكون قريبة جدا لبورش كايين كوبيه في الحجم.. وسيصل طولها إلى 197 إنش وطول قاعدة العجلات وحدها إلى 117.7 إنش والعرض 78 إنش والارتفاع 62.8 إنش.

للمقارنة، كايين كوبيه هي أقل طولاً بـ 2.8 إنش وأقل ارتفاعاً بـ 3.2 إنش فحسب.. وليس مصادفة تشابه أبعاد الموديلين، حيث اشتهر تصميم الكوبيه الرشيق للموديلات الفاخرة على مدار الأعوام الماضية، ويسمح هذا التصميم الرياضي بالتركيز على جوانب الأداء في هذه السيارات.

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