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تراجع مبيعات سيارات تويوتا بنسبة 45% خلال أبريل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات سيارات تويوتا بنسبة 45% خلال أبريل والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020

أعلنت مجموعة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب، اليوم الخميس تراجع مبيعاتها العالمية خلال أبريل الماضي بنسبة 45.3% سنويا إلى 472703 سيارات بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة تفشي جائحة .

 

في الوقت نفسه تراجع إنتاج المجموعة التي تضم أيضا شركتي سيارات دايهاتسو وهينو موتورز بنسبة 51.5% سنويا إلى 445014 سيارة خلال الشهر الماضي.

 

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وتتوقع مجموعة تويوتا موتور  تراجع مبيعاتها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 14.9% إلى 8.9 مليون سيارة.

 

كما تتوقع أكبر منتج سيارات في اليابان تراجع أرباح التشغيل خلال العام المالي الحالي بنسبة 79.5% سنويا إلى 500 مليار ين (4.6 مليار دولار)  بسبب الجائحة، بحسب ما ذكرته المجموعة في وقت سابق من الشهر الحالي.

 

كانت تويوتا قد أوقفت إنتاج سياراتها في العديد من مناطق العالم بسبب تفشي الفيروس. واستأنفت العمل بشكل طبيعي في الصين في أواخر آذار/مارس الماضي في حين تستأنف نشاطها تدريجيا في باقي دول العالم.

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