مقارنة بين ثلاثي الـ "هاتش باك".. Megane RS و Civic Type R وFiesta ST

منذ الكشف عنهم نهاية عام 2019، وعرف ثلاثي الهاتش باك الرياضي المميز، هوندا سيفيك "تايب آر"، فورد "فيستا ST"، ورينو "ميجان R.S"، كثلاثي من ضمن أبرز السيارات الهاتش باك الرياضية المتوفرة بالأسواق.

وقام موقع مجلة "كار مجازين" بوضع الثلاثي في مقارنة مميزة، تبرز قدراتهم، مع العلم بأن أحدهم، وهو رينو "ميجان RS"، ستكون نسخته الفيس ليفت، هي الأخيرة التي تطرح منه بعد قرار شركة رينو لعدم طرح أجيال مستقبلية جديدة منه، رغبة منها في طرح بديل كهربائي له من نفس الفئة.

وهذا لا يقلل من قيمة النسخة المتوفرة حاليا بالأسواق من طراز رينو ميجان RS، على حد ذكر موقع المجلة البريطانية، حيث بدأ بالحديث عن دقرات هذا الطراز المميز من رينو، والذي ذكر ان هذه النسخة من الطراز تمثل الجيل الثلاث الذي يتم تطويره وصناعته من قسم رينو المختص بالفئات الرياضية عالية الأداء.

ويعمل الطراز بمحرك توربيني بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة 275 حصان، مع عزم دوران 288 لفة لكل قدم، مع ناقل سرعة، يتوفر منه الأوتوماتيكي واليدوي، ذوي 6 سرعات.

ويعمل الطراز بنظام قيادة four-wheel steering، ويتوفر بإطارات بقياس 19 بوصة.

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ومن بعده تحدث موقع "كار مجازين"، عن طراز هوندا سيفيك Type R بنسخته لعام 2019، التي تعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 306 حصان، مع عزم دوران 295 لفة للقدم، وناقل سرعة يودوي مزود بـ 6 سرعات.

ويعمل اطراز بنظام قيادة Front Wheel Drive، ويتفور بإطارات بقياس 20 بوصة.

واختتم الموقع البريطاني، قائمة المقارنة بطراز فورد "فيستا ST"، بنسخته لعام 2019، التي تتوفر بمحرك توربيني مزودج بسعة 1.6 لتر، ذو 4 اسطوانات، ينتج قوة 197 حصان، بعزم دوران 202 لفة لكل قدم،

ويعمل الطراز بنظام قيادة front wheels، ويتوفر بإطارات بقياس 17 بوصة.



