تعرف على مواصفات وأسعار سكودا فابيا كومبي

كشفت شركة صناعة السيارات التشيكية سكودا، عن سيارتها فابيا كومبي الجديدة، التي وتبدأ أسعار فابيا كومبي الجديدة، من 14 ألف جنيه و690 يورو أى مايعادل أى مايعادل 232.102 جنيه تقريبًا.

زود الموديل الأساسي من السيارة بمحرك قوته 60 حصان، وناقل حركة خماسي السرعات، كما يتوفر للسيارة أيضا اثنان من محركات البنزين بقوة 95 و110 حصان.

ستتوافر السيارة بـ 3 محركات بنزين و4

فئات من التجهيزات Active وAmbition وStyle وMonte Carlo.

ويتمتع خط التجهيزات الأساسي Active بالعديد من التجهيزات القياسية مثل مكابح الاصطدام المتعدد، والقفل التفاضلي المتقاطع XDS+، والقفل المركزي، والمقود القابل لأوضاع الضبط، والزجاج المعتم.

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ويشتمل خط التجهيزات Ambition على مساعد رادار أمامي مشتملا على وظيفة كبح اضطراري مدمجة، وجهاز تحكم عن

بعد للقفل المركزي، ونوافذ كهربائية في الأمام، ومحدد السرعة، والمرايا الخارجية الكهربائية، ونظام موسيقى، ومقعد خلفي مقسم.

وتتضمن نسخة Style جميع أنظمة الأمان المتاحة، وعجلات من معدن خفيف قياس 15 بوصة، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف، وكسوات جلدية إضافية ونظام موسيقى.

ويقدم خط التجهيزات Monte Carlo عجلات قياس 16 بوصة ودواسات رياضية بمظهر الفولاذ وكسوة على المصدم الأمامي والعتبات الجانبية والناشر الخلفي باللون الأسود، كما تتميز نسخة Monte Carlo من خلال ظهور اسبويلر حافة السقف باللون الأسود.