كيف سيتم استئناف عمل نقل الركاب في قطاعات النقل بالمملكة؟

الخليج ٣٦٥ نت – بيّنت الهيئة العامة للنقل الطريقة التي سيتم من خلالها استئناف عمل نقل الركاب في قطاعات النقل البري والبحري والسككي، وذلك لبدء تخفيف التدابير الاحترازية إثر فيروس كورونا المستجد والعودة للأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم استئناف حركة النقل العام بالحافلات بين المدن وداخلها باستثناء مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من الأحد المقبل (8 شوال)، كما سيستمر عمل سيارات الأجرة والتطبيقات الخاصة في توجيه السيارات وقطاع تأجير السيارات وفق البروتوكولات التي أقرتها الجهات المختصة.

بينما سيتم استئناف رحلات عبارات الركاب بين جازان وجزر فرسان ابتداءاً من غد الخميس (5 شوال) بعد توقف دام خمسة أيام، وفيما يخص النقل السككي، فقد كشفت الهيئة أن خدمة نقل الركاب ستعود اعتباراً من الأحد المقبل (8 شوال).

والجدير بالذكر أن الهيئة قد أكدت أنه سيتم الأخذ بكل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حرصاً على سلامة المسافرين ووفق البروتوكولات التي أقرتها الجهات المختصة.

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