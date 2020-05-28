هيونداي بيك اب تظهر أثناء اختبارها وبتصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – تعد اللقطات التجسسية لـ هيونداي سانتا كروز بيك اب نادرة للغاية مقارنة بالطرز الأخرى، ولحسن الحظ التقطت العدسات التجسسية نموذج اختباري للسيارة على الطريق في ولاية ميشيغان الأمريكية، بتمويهات كثيفة تغطي جسدها بالكامل.

في المقدمة، هناك لمحة عن شبك بتصميم مشابه لمنتجات الشركة الحالية لا سيما سانتافي 2021 الجديدة، وعلى الرغم من محاولات الشركة لاخفاء التصميم الجانبي، إلا أن المسافة من العجلة الخلفية إلى واجهة السيارة الخلفية تشير إلى أن صندوق الشحن قد يكون صغيراً إلى حد ما.

تشير الصور المسربة سابقاً إلى أن سانتا كروز ستحصل على هيكل أحادي مثل معظم السيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومن المحتمل أن تتوفر البيك اب القادمة مع بعض محركات هيونداي الحالية التي تعمل بالبنزين، وهناك شائعات بأن تتوفر بمحرك توربو سعة 3 لتر.

في الختام، أعلنت هيونداي في نوفمبر 2019 أنها تُجهز مصنعها في ألاباما لبناء سانتا كروز، حيث سيبدأ الإنتاج في 2021، على أن تصل سيارات البيك اب إلى صالات العرض بسعر يبدأ من 25,000 دولار (94,000 ريال).

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التصميم التخيلي الجديد: