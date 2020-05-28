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بدء تطبيق منع التجول الجزئي بجميع مناطق المملكة من الغد

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – سيتم تطبيق منع التجول الجزئي والسماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحاً حتى الـ3 عصراً، بالإضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة كمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، وذلك من غد الخميس.

ومن الأحد المقبل، سيتم تخفيف تقليل فترة المنع وتغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة؛ ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءاً.

كما سيتم السماح بإقامة جميع الصلوات في المساجد وبدء العمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص مع رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، بشـرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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