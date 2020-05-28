لاندروفر ديفندر V8 2022 تظهر بوضوح أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تُخضع لاندروفر سيارتها ديفندر V8 2022 المرتقبة لمجموعة من الاختبارات عالية السرعة، استعداداً لإطلاق الجيل الجديد في أسواق أكثر من السابق في أواخر عام 2021 أو أوائل عام 2022، لتجعل نفسها منافساً شرساً لـ مرسيدس AMG G63.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، التقطت العدسات التجسسية سيارة ديفندر V8 أثناء اختبارها خارج منشأة R&D بالمملكة المتحدة، والآن تم رصد نفس السيارة في ألمانيا، أي أن هذا الموديل الذي يتم اختباره هو الأقوى في تشكيلة ديفندر.

قد تسأل نفسك كيف علمنا أن هذه هي ديفندر V8 وليست الإصدار الأساسي، والإجابة بسيطة، حيث تبدو متطابقة مع النموذج الاختباري الذي تم رصده في وقت سابق، مع نظام عادم مزدوج على كل جانب، وهو تنسيق يُستخدم عادة من قبل جاكوار لاندروفر للموديلات التي تعمل بمحركات V8 فقط.

من المرجح أن تستمد لاندروفر ديفندر V8 قوتها من محرك بنزين V8 سعة 5 لتر سوبرتشارجد، والمستخدم في رينج روفر سبورت SVR، حيث يولد قوة 567 حصان، ولكن من المحتمل أن تقل هذه القوة إلى ما يقرب من 500 حصان في ديفندر V8 الجديدة.

سيتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ZF، سيحول ديفندر V8 إلى منافس شرس لمرسيدس AMG G63 بقوة 577 حصان ولكنها أثقل من ديفندر، ولتكون قادرة على التعامل مع قوة 500 حصان، ستحصل السيارة على تعديلات هيكلية بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي قياسي.

في الختام، لا نعرف بعد ما إذا كانت لاندروفر ديفندر V8 القوية القادمة ستتوفر كإصدارات 110 كما هو موضح في الصور أم ستتوفر بإصدارات 90 بقاعدة العجلات القصيرة أيضاً.

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