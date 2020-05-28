5 أعطال شائعة تصيب السيارات الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – من أبرز العوامل التي تساهم في تفضيل الأشخاص شراء سيارات جديدة بدلاً من السيارات المستعملة هو توقعهم عدم تعرض السيارات الحديثة إلى المشاكل والأعطال لمدة أربع أو خمس سنوات على الأقل، وهو ما يوفر تكاليف الصيانة.

لكن كشفت دراسة بريطانية حديثة أن السيارات الجديدة قد تتعرض أحياناً إلى عدد من الأعطال الفنية والميكانيكية، كما تتواجد في بعض السيارات عيوب تصنيع تؤثر على سلامة وأمن السيارة.

وقد أجرت مؤسسة “Which” البريطانية لمتخصّصة في الأبحاث الاستهلاكية العديد من الأبحاث حول أكثر الأعطال انتشاراً في السيارات الحديثة، وجاءت نتائج هذه الأبحاث التي أجريت على عدد كبير من مالكي السيارات الحديثة التي لم يمر على استعمالها ثلاث سنوات، عن ظهور 5 أعطال شائعة قد تصيبها ، وسوف نستعرضها هنا اليوم، وهم كما يلي.

خلل نظام تحديد المواقع

على الرغم من عدم خطورة خلل نظام تحديد المواقع على أمان السائقين، إلا أنه أصبح من أكثر الأنظمة الحديثة التي يعتمد عليها السائقين خاصة أثناء القيادة في المدن الجديدة، كما أنه من المميزات التي تم دفع مبالغ إضافية بها عند شراء السيارات، لكن كثيراً ما يحدث خلل لهذا النظام.

البطارية

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أشارت نسبة كبيرة من المشاركين في الدراسة إلى ظهور أعطال في البطاريات بصورة سريعة عما هو متوقع، لكن غالباً ما ترجع هذه الأعطال إلى سلوكيات خاطئة للسائقين، حيث توجد كثير من التجهيزات الكهربائية والترفيهية في السيارات الحديثة، ويحدث أحياناً سوء استخدام لها.

نظام التعليق الهوائي

يعتبر نظام التعليق الهوائي من أهم الأنظمة في السيارات، ويتكون من ماصات الصدمات والدعامات والنوابض، وفي حال تعرضه للأعطال فإنه يؤثر على سلامة وأمان السيارة، وذلك لتأثيره على مقود القيادة وثبات السيارة خاصة على السرعات العالية، كما يؤثر على مسافة الكبح والانحراف وغيره من المشاكل.

نظام المكابح

يعتبر نظام المكابح من أهم أنظمة الأمان في السيارات، وفي حال تعرضه للأعطال فإنه يهدد سلامة قائدي السيارات، وحسب الأبحاث فإنه من أكثر الأعطال التي تصيب السيارة الحديثة تأتي بسببه، لذا ينصح بإجراء فحص دوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها.

نظام التحكم في ملوثات العادم

من المشاكل الشائعة كذلك شعور قائدي السيارات بضعف أداء محرك السيارة، وتصاعد أدخنة من نظام العادم، وهذه المشكلة تشير إلى إصابة نظام التحكم في ملوثات العادم بالأعطال، وعدم تمكنه من الحد من انبعاثات الغازات السامة.