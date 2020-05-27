كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رينو تخطط لإغلاق عدد من مصانعها لخفض التكاليف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن شركة رينو لصناعة السيارات تدرس إغلاق مصانعها في فرنسا كجزء من خطة لخفض التكاليف بقيمة 2 مليار يورو حوالي 2.2 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن وكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء إدوارد فيليب أخبر أعضاء مجلس الشيوخ أن الحكومة الفرنسية تعزز جهودها لحماية مصانع إنتاج رينو.

وسيقدم المدير التنفيذي المؤقت "كلوثيلد دلبوس" تفاصيل خطة خفض التكاليف يوم 28 مايو، وسيعلن شريك التحالف نيسان تخفيضات خاصة به في نفس اليوم.

وقد تراجعت الأرباح بعد اعتقال رئيس التحالف السابق كارلوس غصن في نوفمبر 2018 بتهمة سوء الإدارة المالية.