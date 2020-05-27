جولف GTI "المميزة".. 8 طرازات من فولكسفاجن عبر 4 عقود

على مدار 44 عاما مر طراز GTI هاتشباك المميز من فولكسفاجن بعدد كبير من التحسينات، وطرحت منه العديد من الفئات المختلفة جعلته دائما متقدما على مختلف السيارات التي تطرح ضمن فئته من ماركات أخرى.

وجمع موقع "كار آند درايفر" مراحل تطور طراز GTI على مدار ما يزيد على أربعة عقود، وذكر أن الطراز خلال هذه السنوات الطويلة ساهم في تطويره وتصنيع عدد من أجياله شركات سيارات أخرى بالاشتراك مع شركة فولكسفاحن، فنجد أن فئتي BX وCX من طراز GTI صنعا بمساعدة شركة سيتروين الفرنسية.

وساهمت بيجو في صناعة طراز GTI 205، وسوزوكي اليابانية سبق لها أن ساهمت في صناعة وتطوير طراز GTI Swift، ولإيضاح تطور الطراز عبر السنوات، قام الموقع بتقسيم مراحل تطوره وفقا للأجيال المتعاقبة منه باسم "مارك 1" و "مارك 2" و "مارك 3" حتى الجيل الثامن الحالي "مارك 8"، والفئات التي طرحت خلال كل جيل.

"مارك 1"

وبدأ الموقع الأمريكي كالعادة بالجيل الاول "مارك 1" من الطراز، جولف GTI، والذي طرح عام 1978، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 110 حصان، بسعة 1.6 لتر، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 110 ميل في الساعة.

وضمن الجيل الأول "مارك 1"، طرحت فولكسفاجن في عام 1983، طراز "رابيت GTI"، الذي كان أو نسخة من GTI تطرح بالسوق الأمريكية، وفي هذا العام، احتل مركزا متقدما ضمن قائما أفضل 10 سيارات بالولاايت المتحدة.

"مارك 2"

بعد ذلك بدأت فولكسفاجن بطرح الجيل الثاني من GTI، "مارك 2"، بطرحها لطراز جولف GTI بنسخته لعام 1986 بالولايات المتحدة، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة تصل لـ137 حصان.

ثم طرحت فئة أخرى ضمن هذا الجيل باسم Rallye Golf، وكانت تعمل هذه الفئة بمحرك ينتج قوة 160 حصان، وكانت هذه الفئة مخصصة للمشاركة في سباقات الرالي.

"مارك 3"

ثم طرحت فولكسفاجن الجيل الثالث، "مارك 3"، من طراز جولف GTI، والذي كان يعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة تصل لـ 115 حصان.

"مارك 4"

وفي عام 1999، قدمت فولكسفاجن الجيل الرابع من طراز جولف GTI، بنسخته التي حملت اسم تسويقي GLS، وكانت تعمل بمحرك ذو أربعة أسطوانات وينتج قوة 115 حصان.

"مارك 5"

وبحلول عام 2006، طرحت فولكسفاجن الجيل الخامس من طراز جولف GTI، والذي كان يعمل بمحرك توربيني ذو أربعة أسطوانات، بسعة 2.0 لتر.

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"مارك 6"

ثم الجيل السادس، "مارك 6"، الذي طرحته فولكسفاجن من طراز جولف GTI عام 2010، والذي كان يعمل بمحرك ينتج قوة 208 حصان، مع عزم دوران 280 نيوتون متر.

وضمن هذا الجيل أيضا، طرحت فولكسفاجن الفئة الـ "كابورليه"، من طراز جولف GTI، وهي أول فئة "كونفرتابل" تطرح من الطراز، وطرحت رسميا لعام 2013، وتعمل هذه الفئة من طراز بمحرك ينتج قوة 207 حصان، بسعة 2.0 لتر.

"مارك 7"

وخلال عام 2013، طرحت فولكسفاجن الجيل السابع من طراز جولف GTI، مارك 7، وخصصته للبيع بداية من عام 2014 الذي يليه.

وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 217 حصان، ذو أربعة أسطوانات بسعة 2.0 لتر، وعزم دوران 250 نيوتون متر، مع ناقل سرعة مزود بـ 6 سرعات.

وضمن الفئة السابقة أيضا، طرحت فولكسفاجن، نسخة خاصة من GTI، باسم Golf GTI Clubsport، والتي طرحت احتفالا بمرور 40 عام على طرح فئة GTI المميزة في عام 2016، وكانت تعمل هذه النسخة الخاصة بمحرك ينتج قوة 261 حصان، وانتج منها عدد محدود من النسخة، بإجمالي 400 نسخة فقط للبيع.

ثم طرحت فولكسفاجن ضمن الجيل السابع أيضا، نسخة تحديث منتصف الجيل "فيس ليفت"، من جولف GTI، لعام 2018، وكانت تعمل هذه النسخة بمحرك ينتج قوة 227 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.4 ثانية.

وفي عام 2019، طرحت فولكسفاجن نسخة خاصة من طراز GTI باسم Rabbit Edition، وقال الموقع أن هذه النسخة من الطراز تعمل بمحرك ينتج قوة 228 حصان، مه عزم دوران 258 لفة لكل قدم.

"مارك 8"

واختتم الموقع قائمته بالجيل الثامن "مارك 8" من طراز فولكسفاجن GTI، وهو الجيل الذي ستطرح أول دفعة منه للسوق الأمريكية بحلول عام 2022.

مع العلم بأن هذا الجيل من الطراز قد طرح بالفعل خلال عام 2020 الجاري للسوق الأوروبية، بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 241 حصان، مع عزم دوران 273 لفة لكل قدم، ومن المقرر أن تختلف مواصفات النسخة المخصصة للسوق الأمريكية عن قدرات النسخة الأوروبية من هذا الجيل من فولكسفاجن جولف GTI.



