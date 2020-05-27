الإمارات تستأنف العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية 31 مايو المزيد

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من يوم الأحد 31 مايو/ أيار الجاري.

والقرار يأتي في إطار الخطة الشاملة لحكومة الإمارات الاتحادية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارات مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية، والمعمول بها حاليا في العديد من القطاعات الحيوية، والتي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة.

وفي وقت سابق اليوم، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأعلنت الإمارات اليوم، عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص لفيروس كورونا وتم الكشف عن 883 إصابة جديدة. كما سجلت 389 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 16 ألفا.