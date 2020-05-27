“بالصور” تاريخ تطور نيسان التيما عبر 6 أجيال

الخليج ٣٦٥ نت – شهد عام 1992 أول ظهور لـ نيسان التيما كبديلة لستانزا (فيوليت)، ومنذ ظهورها استطاعت السيارة إثبات وجودها بقوة والمنافسة في فئة سيارات السيدان ذات الحجم المتوسط.



وتعتبر السيارة الحل السحري لعشاق نيسان، حيث تقدم تصميم مميز مقارنة بسيارات مثل صني، كما أنها أقل في الفئة السعرية من نيسان ماكسيما.

هذا ويتم تجميع السيارة حالياً في مصنع تجميع كانتون لمركبات نيسان – مدينة كانتون بولاية ميسيسيبي الأمريكية، ونستعرض فيما يلي التاريخ الطويل للسيدان عبر سرد قصة الأجيال الستة للسيارة.



الجيل الأول (1993-1997)

في عام 1991 قررت نيسان وقف انتاج سيارتها ستانزا واستبدالها بألتيما، لتظهر أول سيارة من التيما في 15 يونيو 1992 كموديل 1993، وتم تصنيعها في مصنع الشركة بولاية تينيسي الامريكية، واستطاعت السيارة فرض وجودها على الساحة وتحقيق مبيعات مميزة بفضل المحرك المميز سعة 2.4 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 150 حصان.

وهو ما دفع الشركة اليابانية لإطلاق الجيل الثاني من السيارة سريعاً.



الجيل الثاني (1998-2001)

لم يتغير الشكل كثيراً مقارنة بالجيل الأول، إلا أنه كان هناك العديد من التحسينات، حيث تم زيادة أبعاد السيارة ومساحتها، كما أن سعرها أصبح أقل مقارنة بالمنافسين، ول يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث أن موديل 2000 حصل على محرك بقوة 155 حصان بدلاً من 150 حصان.



الجيل الثالث (2002-2006)

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حصلت السيارة على تصميم جديد تماماً أكثر تطوراً، كما أصبحت السيارة أكبر من هوندا اكورد وتويوتا كامري، واستطاعت منافستهم بقوة في سباق المبيعات.



وأتت السيارة بمحرك 2.5 لتر القياسي رباعي الأسطوانات إلى 175 حصان، وفي عام 2006 حصلت على أول نسخة عالية الأداء SE-R والتي تميزت بمحرك V6 بقوة 250 حصان



الجيل الرابع (2007-2012)

حصلت الجيل الرابع من نيسان على منصة جديدة تماماً، لتأتي مع أبعاد أصغر ولكن بنفس الحجم الداخلي، كما تم التخلي عن محرك v6 سعة 3 لتر لصالح محرك V6 سعة 2.5 لتر ولكن بقوة 270 حصان، ليصبح محرك أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود مع قوة حصانية أكبر.





وفي عام 2008 ظهرت النسخة الكوبيه من السيارة لفترة محدودة، كما حصلت السيارة على أول محرك هجين.









حافظت السيارة على نفس حجم الجيل السابق، ولكن مع تغييرات عديدة في الهيكل ليصبح أكثر ديناميكية وصلابة، وأثارت السيارة الجدل بسبب التوجيه الكهروهيدروليكي والمقاعد المصممة بشكل غير تقليدي، حيث تباينت ردود الأفعال ولكن بالتأكيد هذا الأمر أعطى السيارة ضجة كبيرة بالأسواق.

وحصل هذا الجيل على تحديثات منتصف العمر في عام 2016، حيث حاولت نيسان تفادي نقاط الخلاف في التصميم ومحاولة إرضاء كافة الأذواق، بتصميم أكثر سلاسة.



الجيل السادس (2019 حتى الآن)

ظهر الجيل الجديد لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2018، وحصلت السيارة على تغييرات ثورية في التصميم، حيث أصبحت السيارة أطول قليلاً وأوسع من الداخل.





وتشمل الميزات الجديدة البارزة نظام الدفع الرباعي ونظام القيادة شبه المستقل من نيسان، هذا بجانب محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان و244 نيوتن.متر من عزم الدوران.