حجز خدمات هيونداي متاح الآن عبر الإنترنت

الخليج ٣٦٥ نت – في ظل تداعيات كوفيد 19، وحرصاً على تقديم أفضل خدمة لعملائها وتوفيراً للوقت والمجهود، أتاحت هيونداي السعودية لعملائها امكانية حجز خدمة هيونداي لما بعد البيع عبر الإنترنت.



كل ما عليك فعله هو الدخول للموقع من هذا الرابط، ثم ملء المعلومات المطلوبة التي تتضمن:



الاسم

اسم العائلة

رقم الجوال

البريد الإلكتروني

مدينة الموزع وفرعه

نوع سيارتك

عام التصنيع

رقم تعريف السيارة

بعد ملء الخانات المطلوبة قم بتحديد التاريخ والوقت المناسب لتتواصل الشركة معك ثم اضغط إرسال، علماً أنه سيمكنك الحصول على خدمات مثل طلب إصلاح سيارتك دون الحاجة للانتظار مع تحديد الموعد، إصلاح الدهان، ضبط زوايا الإطارات، الرد على الشكاوي والاستفسارات وما إلى ذلك.