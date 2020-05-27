عودة %80 من مصانع السيارات في العالم للعمل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت رابطة صناعة السيارات في كوريا الجنوبية عن استئناف أكثر من 80% من مصانع السيارات عملها في 13 دولة رئيسية مصنعة للسيارات على نحو محدود اعتبارا من منتصف مايو الجاري، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن الرابطة قالت أن مصانع السيارات الأمريكية بالإضافة إلى مصانع 12 دولة أخرى بدأت استئناف إنتاجها، بشكل جزئي منذ منتصف أبريل الماضي.

وأصدرت الرابطة بيان صحفي قالت فيه: “تحتاج المصانع لبعض الوقت لاستئناف العمليات على نحو كامل والعودة لمستويات إنتاج ما قبل كورونا، في الوقت الذي يفضل فيه المستهلكون الإنفاق بشكل أقل وسط الوباء”.

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وأضافت أن مصانع السيارات التي عادت للعمل على مستوى العالم يوم 19 من مايو بلغت 232 مصنعا من بين عدد المصانع البالغ عددها 278 مصنعا في البلاد المصنعة للسيارات بنسبة 84%.

وأشارت الرابطة إلى أن المصانع الكورية واليابانية والصينية وغيرها من بلاد شرق آسيا استأنفت أعمالها منذ منتصف أبريل الماضي، بينما عادت المصانع الفرنسية والألمانية والإسبانية وباقي الدول الأوروبية للعمل أواخر أبريل، كما بدأت المصانع الأمريكية والهندية العمل مع بداية مايو الجاري.

وحسب ما جاء في بيان الرابطة أيضاً، فإن جميع مصانع هيونداي موتور وشركة كيا موتورز الخارجية عادت للعمل على مستوى محدود اعتبارا من الأسبوع الماضي، باستثناء مصنع كيا بالمكسيك.

أما مصانع المكسيك والبرازيل وباقي مصانع أمريكا اللاتينية فقد استأنفت العمل في منتصف مايو الجاري.