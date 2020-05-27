كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تسلا تعلن عن تخفيض أسعار سياراتها في أمريكا الشمالية والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة تسلا، اليوم الأربعاء، أنها تخفض أسعار سياراتها في أمريكا الشمالية بنسبة تصل إلى 6٪، وفقًا لرويترز، وذلك بعد تقليل قيود الإغلاق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وعززت شركة تصنيع السيارات إنتاج السيارات في مصنع فريمونت.

وقد انخفض الطلب على السيارات وسط عمليات الإغلاق، مع قيام شركات تصنيع السيارات بإغلاق المصانع أو تصنيع أجهزة التنفس الصناعي لمساعدة المستشفيات في علاج المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا.

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ومن المتوقع أن تنتعش المبيعات في مايو، حيث تقدم العديد من شركات صناعة السيارات العديد من الخصومات والعروض، حسب ما ذكرت شركة JD Power لتحليلات السوق.

وذكر موقع شركة تسلا على الإنترنت، تبدأ سيارات Tesla Model S من 74،990 دولارًا، وتبلغ أسعار سيارات موديل X الآن من 79،990 دولارًا، وتم تخفيض أسعار السيارتين السابقتين بمبلغ 5000 دولار، وتعتبر سيارة تسلا موديل 3، هي أرخص مركبة في الشركة، بسعر 37990 دولارًا.

كما ستخفض الشركة أسعار سيارتها في الصين، وفقًا لإعلان صدر على موقع Weibo، حيث أن أسعار سيارات Model S و Model X التي سيتم تخفيضها بحوالي 4٪.