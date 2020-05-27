للحاق بـ"تسلا".. منافسة شرسة بين أبرز شركات السيارات الكهربائية

المستقبل للسيارات الكهربائية، هذا ما ينبئنا به عدد الشركات الناشئة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والتي تسير على نهج شركة تسلا الرائدة بهذا المجال.

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن ما حققته شركة تسلا من نجاح منذ عام 2003، ألهم العديد من مؤسسي هذه الشركات الناشئة، التي ترى الآن كيف تظهر تسلا كمنافس شرس لعمالقة صناعة السيارات في العالم أمثال مرسيدس وبي إم دبليو.

وبدأ الموقع قائمته بشركة Byton الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية من فئة SUV، والتي ترغب في تقديم صورة نموذجية للسيارات الكهربائية الفارهة.

وتتخذ شركة Byton من مدينة Nanjing الصينية مقرا لها، حيث قامت بتأسيس مصنعها هناك، وستبدأ في عملية التصنيع قريبا لطرح موديلاتها بالسوق الأمريكية والأوروبية مع نهاية عام 2021.

وتطمح شركة Byton لتكون الماركة الأكثر اعتمادا على التقنيات الرقمية بداخلها، حتى أنها ستضع شاشات عرض على عجلات قيادة السيارة، وستبدأ اسعار سياراتها من 45,000 ألف يورو.

وجاء تاليا بقائمة صحيفة نيويورك تايمز، شركة أخرى ناشئة بمجال السيارات الكهربائية، وهي أيضا شركة صينية، تتخذ من مدينة شنغهاي مقرا لها، هي شركة NIO.

وقالت الصحيفة إن هذه الشركة، أسسها الملياردير الصيني "ويليام لي"، وقد بدأت بالفعل في تصنيع وطرح عدد من سياراتها، وتمتلك في الوقت الحالي 4 موديلات قيد التصنيع.

وباعت شركة NIO منذ انطلاقتها الرسمية بعمليات التصنيع في 2018، ما يزيد عن 30 ألف سيارة بالسوق الصينية.

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ومن بعدها جاءت بقائمة الصحيفة، شركة Piëch الألمانية الناشئة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة لـ Anton Piëch نجل الراحل Ferdinand Piëch الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة فولكسفاجن.

وقالت الصحيفة إن أول إنتاج لهذه الشركة هو سيارة "مارك زيرو" من ماركة Piëch والتي من المقرر أن يتم طرحها للبيع بحلول عام 2022، وتعمل بمحرك كهربائي قادرة السير لمسافة 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.2 ثانية.

ثم جاءت شركة Faraday Future الأمريكية التي تتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقرا لها، والتي تستعد لطرح أول طراز كهربائي من صنعها في عام 2021 المقبل، باسم طراز FF 91، بسعر يبدأ من 100 ألف دولار.

واختتمت الصحيفة قائمتها بأبرز شركات السيارات الكهربائية الناشئة في العالم حاليا، وهي شركة ريفيان، التي حققت شهرة واسعة ونجاح كبير في وقت قياسي.

إذا أعلن عن استعانة شركة أمازون بشركة ريفيان، لتقوم بتصنيع أكثر من 1000 سيارة توصيل منتجات، ستمثل أسطول كهربائي لشركة أمازون توصل من خلاله المنتجات لعملائها، كما تستعين شركة فورد بشركة ريفيان حاليا لتطوير محركات كهربائية لسياراتها.



