قائمة 2020 لأبرز سيارات الـ"فيس ليفت"

بخلاف الأجيال الجديدة كليا، يشهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات التي يطرح منها نسخ تحديث منتصف الجيل، التي تعرف باسم "فيس ليفت".

وجمع موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أبرز مجموعة نسخ الـ "فيس ليفت" من السيارات التي أعلن عن طرحها حتى الآن.

وبدأ الموقع قائمته بطراز سوزوكي Ignis الكهربائي الهجين، الذي كان من المفترض أن يتم طرحه للعرض خلال معرض جنيف الدولي للسيارات مطلع العام، قبل أن يتم إلغائه بسبب أزمة تفشي كورونا.

ورغم ذلك، احتفلت سوزوكي بالكشف عن النسخة الـ"فيس ليفت" من الطراز، بطرح اللقطات الرسمية لها، كما أعلنت أن أبرز التحديثات التي أجريت على نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز Ignis، هي منح محرك جازولين جديد بسعة 1.2 لتر، يدعمه محرك كهربائي من طراز VVT.

كما أضافت سوزوكي لهذه النسخة المحدثة من الطراز، بطاريات أكبر في الحجم، 10-AH، بدلا من البطارايات التي كانت تعمل بها نسخته الأقدم 3-AH.

ثم تأتي نسخة تحديث منتصف الجيل التي تستعد شركة فولكسفاجن لطرحها من طراز "أرتيون Arteon"، والتي ستشهد تحول هذا الطراز للطاقة الكهربائية، حيث ستطرح بمحرك كهربائي هجين، ذو وصلة شحن، PHEV.

وقال موقع "موتور وان" أن نسخة تحديث منتصف الجيل القادمة من طراز Arteon السيدان ستكون مخصصة للسوق الأوروبية، وستعمل بمحرك كهربائي مهجن، هو نفسه المضاف لطراز فولكس فاجن Passat GTE.

وسينتج هذا المحرك الكهربائي الهجين الذي ستطرح به نسخة "فيس ليفت" من "أرتيون"، قوة 215 حصان، مع عزم دوران 400 نيوتون متر، وبطاريات تمد المحرك الكهربائي بمعدل طاقة 13 كيلوت في الساعة، ومن المقرر أن يصل الطراز للأسواق مع نهاية عام 2020 أو بداية 2021.

ومن الموديلات التي تم الكشف رسميا عن نسختها الفيس ليفت، ضمن هذه القائمة، طراز كيا "بيكانتو" لعام 2020، وذكر "موتور وان" أن هذه النسخة من تحديث منتصف الجيل لطراز "بيكانتو" ستطرح بمحرك جازولين بسعة 1.0 لتر، ينتج قوة 75 حصان، مع عزم دوران 95 نيوتون متر.

ويتوفر منه خيارين فيما يخص ناقل السرعة، الأول يدوي ذو 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي ذو 4 سرعات، وتخصص هذه النسخة المحدثة من طراز بيكانتو للبيع بالسوق الكورية الجنوبية قبل طرحها لجميع أنحاء العالم، بسعر يبدأ من 9,760 ألف دولار.

Advertisements

وكانت رابع سيارة ضمن هذه القائمة، نسخة تحديث منتصف الجيل المنتظرة للطراز الفئة الخامسة من بي إم دبليو، المخصص لعام 2021.

وقال "موتور وان" أن بي إم دبليو، طرحت صورة تشويقية لهذه النسخة المحدثة من الفئة الخامسة، استعدادا للكشف عنها قريبا قبل نهاية عام 2020 الجاري.

ولم تكشف بي إم دبليو عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بقدرات هذه النسخة الجديدة من الفئة، غير أن "موتور وان" ذكر أنها ستكون الأولى من بي إم دبليو التي يضاف لها نظام التشغيل المعلوماتي "أندرويد أوتو" للهواتف العاملة بنظام أندرويد الذكي.





ومن الموديلات التي يرتقب طرح نسختها المحدثة لمنتصف الجيل، قبل نهاية 2020، طراز هيونداي "سنتا في"، المخصص لعام 2021.

ونقل موقع "موتور وان" صورة تشويقية نشرتها هيونداي للطراز، بنسخته الفيس ليفت، تمهيدا للكشف عنها، والتي تعتبر تابعة للجيل الرابع من هذا الطراز الذي تم الكشف عنه منذ عامين.

وقال الموقع الأمريكي أن هيونداي تستعد لإزاحة الستار عن نسخة تحديث منتصف الجيل من "سناتا في" بقارة أوروبا بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

واختتم الموقع القائمة بطراز كيا "ريو" بنسخة تحديث منتصف الجيل الجديدة منه، التي تم الكشف عنها رسميا خلال الأسبوع الجاري.

ونقل الموقع الأمريكي اللقطات الرسمية التي نشرتها كيا لهذه النسخة، التي تعمل بمحرك كهربائي مهجن، بسعة 1.0 لتر، استبدل بالمحرك المطروح بالنسخة الأقدم من الطراز والذي كان من فئة T-GDi.

وقال "موتور وان" أن محرك نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز "ريو" ذو 3 اسطوانات، وينتج قوة تتراوح بين 100 و 120 حصان.

وتتوفر من الطراز "ريو" نسخة بمحرك تقليدي يعمل بالجازولين، بسعة 1.0 لتر، ونسخة أخرى من المحرك تعمل بالجاز بسعة 1.2 لتر.



