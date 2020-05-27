6 نصائح للمقبلين على شراء شاحنات "بك-أب" للمرة الأولى

قدم موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات 6 نصائح قيمة للمقبلين على شراء شاحنات "بك-أب"، متوسطة الحمل، للمرة الأولى تساعدهم على الاهتداء للاختيار الأنسب لهم.

وقال الموقع الأمريكي إن هذه النصائح تعتمد على توجيه عدة اسألة عن الشاحنة التي يرغب في اقتنائها، نظرا لأن الأنواع والماركات تختلف بقدر كبير عن بعضها البعض، وتختلف المهام التي تؤديها أيضا.

مدى حجم الشاحنة

وفي هذا الشأن ذكر "موتور وان" أن الخيارات تنحصر ما بين فئات الشاحنات الـ "بك – أب"، مكتملة الحجم المعروفة باسم full-size pickups، ويندرج ضمنها شاحنات بالأسواق مثل "رام 1500"، و "شيفروليه سيلفادور"، و شاحنة فورد الشهيرة F-150.

أو شاحنة "بك – أب" متوسطة الحكم، وأبرز الشاحنات بالأسواق التي تندرج ضمن هذه الفئة وينصح للاختيار منها، شاحنة "تويوتا تاكوما"، وشاحنة "شيفروليه كولورادو".

ويعتمد الأمر وفقا للموقع الأمريكي عند الاختيار فيما بينهم، على مقدار المساحة التي يرغب الشخص أن تتوفر شاحنته بشكل عام.

السؤال الثاني : مدى قوة المحرك

مرة أخرى، تعتمد الإجابة على طبيعة المهام التي تحتاج الشاحنة لأجلها، وذكر "موتور وان"، أنه في حالة كانت الرغبة في شاحنة "بك – أب"، للمهام الصعبة، ينصح بالاختيار من ضمن الشاحنات مكتملة الحجم full-size كون غالبيتها تعمل بمحركات ذات عزم دوران عالي، من فئة V8.

أما إن كانت رغبة شراء الشاحنة، لمهام تتطلب عزم أقل، فا ينصح بشراء الشاحنات الـ بك – أب"، متوسطة الحجم، العاملة بمحركات جاز ذات أربعة اسطوانات فقط.

كما نصح "موتور وان" الراغبين في اقتناء شاحنات بمحركات توفر في استهلاك الوقود، بالشاحنات full-size العاملة بمحركات V8.

السؤال الثالث: ماهية ناقل السرعة, أوتوماتيكي أم يدوي؟

وقال الموقع إنه إذا كانت الشاحنة للأستخدام اليومي، فإن الاختيار الأفضل سيكون للشاحنات ذات ناقل السرعة الأوتوماتيكي لما يوفره من خيارات أوسع بين الشاحنات المتوفرة حاليا.

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كما تسهل الشاحنات ذات ناقل السرعة الأوتوماتيكي رحلات اقتحام الطرق الوعرة على الملاك الجدد للشاحنات الـ بك – أب.

ورغم ذلك، لعشاق المدرسة القديمة، فإن ناقل السرعة اليديو، يتوفر في الغالب بين الشاحنات ضمن الفئة متوسطة الحجم mid-size، أمثال شاحنة تويوتا تاكوما، ونيسان "فرونتير"، وشيفروليه "كولورادو".

السؤال الرابع: دفع ثنائي أم دفع رباعي

وقال الموقع بهذا الشأن إن الأمر يعتمد أيضا على استخدامات الشاحنة، فإنه في حال استخدام الشاحنة لمهمات النقل عالية الهمة، فينصح بإقتناء الشاحنات من فئة 4WD، غير أن تكلفتها تكون دائما مرتفعة بالأسواق ومع الوقت تتكلف مزيدا من التكلفة للصيانة، وتتراجع إمكانياتها في توفير الوقود.





السؤال الخامس: مقدار وسائل الراحة والكماليات

للحصول على كماليات مميزة عند شراء شاحنة الآن، مع عدم إدراك متوسط الأسعار في مقابل ذلك، قال "موتور وان"، أنه يجب أن يتحضر البعض لدفع مبلغ افتتاحي يتراوح بين 30 و 45 ألف دولار، للحصول على شاحنة ذات كماليات ووسائل راحة مميزة.

السؤال السادس: هل تشتري المستعمل ؟

وقال الموقع أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والبحث، غير أنه في المجمل، شراء الشاحنات المستعملة يصب في مصلحة الراغبين في توفير مزيدا من النفقات عند الشراء.

غير أنه من الضروري والحيوي أن ينظر عند الشراء لتاريخ المركبة، واصطحاب فني صيانة موثوق به لفحصها والوقوف على ما بها من عيوب، والبحث عن أي علامات بها لا تبشر بمستقبل جدي.

كما ينصح بالقيام بأختبار قيادة لها، على مختلف الطرق، الممهدة وسط المدينة، والغير ممهدة، وعلى مختلف السرعات لرفع احتمالات رصد أي عيوب.



