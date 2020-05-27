مكلارين تسرح 1,200 موظف بسبب انهيار أرباح الشركة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مكلارين عن خطط لإعادة هيكلة الشركة لضمان “نجاحها على المدى الطويل”، مع تصريحها بأنها تأثرت “بشكل حاد بالوباء الحالي”، خاصة بسبب إلغاء فعاليات سباقات السيارات وتعليق الإنتاج وغلق صالات العرض حول العالم وتراجع الطلب بشكل حاد، ما أدى إلى انهيار أرباح وإيرادات الشركة.

استجابةً لذلك، قررت مكلارين تسريح 1,200 وظيفة مع التركيز على الوظائف “غير الضرورية” ووظائف الدعم الخلفي، مع تصريح الشركة أنها “حاولت قدر الإمكان تفادي تسريح الوظائف عبر خفض النفقات في جميع المجالات”، ولكن في النهاية لم يكن هناك مفر من الأمر.

وصرح رئيس مجلس إدارة مكلارين بول والش: “لا يوجد حل آخر غير تقليص قوتنا العاملة”.. كما صرحت مكلارين أن توصيل سيارات 765LT الجديدة سيبدأ في أكتوبر، متبوعاً بتوصيل طلبات سيارة “إيلفا” لاحقاً هذا العام.

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