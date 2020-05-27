بي ام دبليو الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت بتصميم جديد وعدد كبير من أحدث تقنيات العلامة.. ونبدأ بالخارجية، والتي حصلت على مصابيح أمامية LED متكيفة بشكل قياسي، مع مصابيح نهارية على شكل L ومصابيح خلفية جديدة كذلك.

وتشمل تحديثات الداخلية نظام معلومات ترفيهية iDrive الجديد بشاشة لمسية 12.3 إنش بنظام ملاحة وتطبيقات أبل كاربلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، مع جلود نابا وجلود “داكوتا” الفاخرة ضمن خيارات التجليد.

من أهم تحديثات السيارة هي إضافة نظام هجين مخفف 48 فولت لتحسين الأداء وصرفية الوقود لموديلات الـ 6 سلندر، مع تقنية استرجاع طاقة المكابح لتشغيل المصابيح والنوافذ الكهربائية ونظام التهوية والتدفئة والصوت وغيرهم.

وتشمل خيارات مولدات الطاقة محرك بترولي 2.0 لتر بقوة 181 حصان مع محرك كهربائي 107 حصان بقوة إجمالية 288 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 5.7 ثانية وسرعة قصوى تتراوح بين 209 و234 كم\س حسب النسخة، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات.

كما سيتوفر الموديل بمحرك تيربو 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 248 حصان وعزم 350 نيوتن.متر بتسارع إلى 96 كم\س في 5.9 ثانية، وننتقل لمحركات الـ 6 سلندر سعة 3.0 لتر تيربو مزدوج بقوة 335 حصان وعزم دوران 340 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 4.9 ثانية فحسب أو 4.6 ثانية لنسخة الدفع الرباعي.

نسخة M550i الأعلى في المجال ستحصل على محرك 6 سلندر تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصان وعزم دوران 750 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 3.6 ثانية وسرعة قصوى 250 كم\س.

وسيبدأ توصيل السيارة في الأسواق الغربية في يوليو بأسعار أمريكية تبدأ من 54,200 دولار (203,600 ريال) وتصل إلى 76,800 دولار (288,000 ريال) للنسخة الأعلى في المجال.

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