بالصور.. فولكسفاجن تقتنص القمة بباقة سيارات كهربائية جديدة

تسعى فولكسفاجن الألمانية بمشروع طموح لاقتناص القمة مما حولها من المنافسين، وذلك بطرح أكثر من مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2023، ضمن فئتها من السيارات الكهربائية المميزة I.D.

ولتحقيق المشروع، تستثمر فولكسفاجن على سياراتها الكهربائية، مبلغ يصل لـ 11 مليار يورو، والتي تبدأها بصيف عام 2021، حين يطرح طراز ID.3 أول طراز كهربائي من فئتها المخصص للسيارات الكهربائية للبيع رسميا بالاسواق.

وحسبما ذكر موقع مجلة "كار مجازين" البريطانية، فإن فولكسفاجن أعلنت حتى عن 6 موديلات ضمن فئة I.D تستعد لطرحهم بالمستقبل، وقام الموقع بحصرهم جميعا في هذا التقرير.

وبدأ الموقع بطراز ID.3 الأقرب للطرح ضمن هذه المجموعة المميزة من السيارات الكهربائية، والذي يمثل أول سيارة كهربائية بالكامل تطرح للبيع من فولكسفاجن.

وتعتبر فولكس فاجن طراز ID.3، مرحلة جديدة من مراحل صناعتها لسيارات أيقونية يتربط بها عملائها بشكل عاطفي، وتسير على خطى موديلات جولف و "بيتل" الشهيرة.

ومن بعدها جاء بقائمة الموقع ضمن الأسرة الكهربائية لفولكس فاجن ضمن فئة ID، طراز ID.4 وهو أول طراز كهربائي من فئة SUV تستعد فولكسفاجن لطرحه.

ومن المتوقع أن يطرح هذا الطراز من فولكس فاجن ببطاريات قوية تمنحه القدرة على السير لمسافة 311 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع إمكانية إعادة شحن 80% من طاقتها خلال 30 دقيقة.

ومن بعده ذكر الموقع بقائمته، طراز ID Roomzz، الذي كان ظهوره الأول ضمن فعاليات معرض شنجهاي الدولي للسيارات، وأعلنت فولكسفاجن عن نيتها لطرحه بالسوق الصينية بحلول عام 2021.

وقال "كار مجازين" أن فولكس اختارت الصين لتكون السوق الأولى التي يطرح بها طراز ID Roomzz كونها أكبر سوق في العالم لبيع السيارات الكهربائية.

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ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز ID Vizzion، والذي كان ظهوره الأول ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في عام 2018.

وقال موقع "كار مجازين" أن هذا الطراز لن يبدأ تصنيعه قبل النصف الثاني من عام 2021، ويعتبر هذا الطراز هو الأكثر بين أسرة ID الكهربائية التي ستدعمه فولكسفاجن بالعديد من التقنيات من الذكاء الاصطناعي.

والطراز الخامس ضمن هذه العائلة المميزة، هو طراز فولكسفاجن الكهربائي، ID Buzz الذي يمثل جيل جديد من السيارات الكهربائية التي تطرحها فولكسفاجن ضمن فئة mini van.

وكانت قد توقفت فولكسفاجن عن تصنيع سيارات من هذه الفئة، المعروفة أيضا باسم Microbus، ون المرتقب أن يطرح بالأسواق بحلول عام 2022.

واختتم الموقع البريطاني قائمته، بطراز ID. Buggy، الذي طرحته فولكسفاجن للعرض للمرة الاولى ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات عام 2019 الماضي.

وقدم موقع "كار مجازين" في ختام تقريره، فقرة عن القدرات البدائية للسيارات التي ستطرحها فولكسفاجن ضمن فئة I.D الكهربائية، حيث ذكر أن الموديلات الافتتاحية ضمن هذه الفئة، سيكون الحد الأدنى من قدراتها، أنها تعمل ببطاريات تمنح المحرك القدرة على السير لمسافة تتراوح بين 200 و 270 ميل كحد أقصى للشحن بها.

وستعمل شركة فولكسفاجن على تطوير بطاريات سياراتها الكهربائية حتى تتمكن من إمداد المحرك بطاقة تمنح القدرة على السير لمسافة 340 ميل كحد أقصى، وأشار الموقع البريطاني لأن التحدي الذي ستواجهه فولكسفاجن في المستقبل، التوفيق بين تكلفة سياراتها الكهربائية وقدرات بطارياتها، نظرا لأن تكلفة البطاريات هي التي ترفع من سعر السيارات الكهربائية، كونها تمثل 40% من سعر السيارة، وأشار إلى أن فولكس فاجن تتوقع أنها ستنجح في طرح سيارات كهربائية بأسعار تتناسب مع مختلف فئات المجتمع بحلول عام 2025.



