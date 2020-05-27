أفضل 5 إطارات سيارات في العالم.. تعرف عليها

تعد الإطارات من أبرز مكونات السيارات التي تشهد منافسة كبيرة بين الشركات المصنعة لها لتفرض هيمنتها على السوق.

وقام موقع "كار فروم جابان"، بجمع أبرز 5 شركات مصنعة لإطارات السيارات في العالم، في قائمة مقتضبة، بدأها بشركة صناعة الإطارات الفرنسية الشهيرة، "ميشلان MICHELIN".

وقال الموقع إن شركة ميشلان الفرنسية تأسست في عام 1946 على يد إدوارد وأندري ميشلان.

وظلت الشركة الفرنسية ضمن شركات القمة بقطاع صناعة إطارات السيارات لعقود طويلة، لما تتمتع به من سمعة طيبة.

وتتميز الشركة بصناعة الإطارات بمطاط فاخر النوعية، حيث تلزم سباقات "لو مان" و"موتو جي بي"، السيارات المشاركة بها على استخدام هذه النوعية المميزة من الإطارات.

وذكر الموقع بالقائمة، شركة بيريلي الإيطالية الشهيرة، والتي عرفت لعدة عقود من تزيينها للقميص الرئيسي لفريق كرة القدم الأول "إنتر ميلان"، كون مدينة ميلانو الإيطالية هي مقرها الرئيسي ومهد ولادتها.

وتأسست هذه الشركة في يناير/كانون الثاني عام 1872، ويتم توزيع منتجاتها على أكثر من 160 دولة، وأكثر من 10 آلاف وكيل بيع إطارات سيارات.





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وجاءت من بعدها في هذه القائمة، شركة "كوبر" الأمريكية لصناعة الإطارات، وقال الموقع إن هذه الشركة، متخصصة في تصنيع إطارات الشاحنات المتوسطة الحجم، وإطارات الدراجات النارية، وإطارات سيارات السباق.

وتأسست هذه الشركة عام 1914، واشتق منها العديد من ماركات صناعة الإطارات الفرعية، أبرزها ماركة Dick Cepek وماركة Mickey Thompson.

ومن أشهر شركات صناعة الإطارات التي جاءت ضمن هذه القائمة، شركة "جود يير" الشهيرة، التي تأسست عام 1989 على يد "فرانك سيبرلينج.

وهي شركة متعددة الجنسيات، وتجري غالبية تصنيعها بالولايات المتحدة، وتتخصص في تصنيع إطارات الدراجات النارية، والشاحنات الخفيفة وسيارات السباقات والسيارات من فئة SUV.

ومن بعدها جاء في ختام القائمة، شركة صناعة الإطارات الألمانية الشهيرة "كونتنينتال"، وبجانب صناعتها للإطارات تتخصص أيضا في صناعة الفرامل وأنظمة الأمن والسلامة للسيارات.

وتأسست هذه الشركة بمدينة هانوفر الألمانية، في عام 1917.



