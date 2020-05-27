34% تراجعاً في أرباح سوزوكي

تراجعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، لشركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي موتور كورب، بنسبة 34% إلى 64ر44 مليار ين.

فيما حققت "سوزوكي" في الوقت

نفسه أرباحا صافية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي قيمتها 66ر17 مليار ين مقابل خسائر صافية بقيمة 02ر2 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 36ر862 مليار ين بتراجع نسبته 16 في المئة سنويا، أما إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالي الماضي فبلغ 48 ين منها 11 ين توزيعات خاصة.