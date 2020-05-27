كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل الألمانية، شبكة موزعيها بأسعار السيارة أوبل جراند لاند 2020. لاند 2020. وتتوافر أوبل جراند لاند، في السوق المحلية بـ5 فئات من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات أوبل جراند لاند: الفئة السعر الأولى 430 ألف جنيه الثانية 470 ألف جنيه الثالثة 455 ألف جنيه الرابعة 500 ألف جنيه الخامسة 495 ألف جنيه فئات من التجهيزات، ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات أوبل جراند لاند:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أحدث قائمة سعرية لـ"أوبل" جراند لاند 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.