عودة هيونداي أزيرا بعد وقف إنتاجها 3 سنوات

تعتزم عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، طرح نسخ جديدة من سيارتها الشهيرة أزيرا، بعد أن توقفت عن إنتاجها منذ عام 2017.

خضع الموديل القادم الذي من المنتظر طرحه خلال 2021 إلى كثير

من التغييرات، يأتي في مقدمتها شبك المقدمة الكبير بعرض الواجهة، وكذلك المصابيح الأمامية التي بدت أكثر وضوحاً وإشعاعاً، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية.

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ومن المنتظر أن يتوافر الموديل الجديد بـ 4 فئات من المحركات هي: بنزين 2.5 لتر، أو بنزين 3.3 لتر، أو بنزين هايبرد 2.4 لتر، أو بترول مسال 3 لتر.

وفيما يتعلق بالأسعار المتوقعة لهيونداي أزيرا، فمن المتوقع أن تبدأ من 28,000 دولار ، ليصل إلى 31,400 دولار.