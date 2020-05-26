الدفاع المدني السعودي: إصابة 3 أشخاص إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه قرية حدودية في جازان المزيد

أسفر سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية سقط على منطقة سكنية بجازان السعودية، عن إصابة 3 سيدات.



وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني قد تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح أن سقوط شظايا من المقذوف أدت إلى تضرر منزل وإصابة 3 نساء بإصابات خفيفة تم نقلهن للمستشفى وحالتهن الصحية مستقرة.

لفت إلى أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات .