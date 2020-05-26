فورد برونكو 2021 تظهر بتصميم تخيلي يجمع بين الشكل الأصلي والجديد

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد فورد للكشف عن برونكو 2021 وشقيقتها الصغرى برونكو سبورت قريباً مع تسرب عدة صور لها على مدار الأسابيع الماضية والكثير من التفاصيل، والتي تعطينا صورة واضحة عن السيارتين القادمتين.

ولكن لم يمنع هذا المصمم TheSketchMonkey على يوتيوب من رسم صورة تخيلية لبرونكو 2021، والتي قرر أن يجمع فيها بين لمسات التصميم الأصلي في السبعينيات ولمسات تصميم عصرية في مزيج مثير للاهتمام.

لتحقيق ذلك، استخدم المصمم صورة قديمة لبرونكو وبدأ بالعمل عليها وتغييرها بما يناسب الصور المسربة الأخيرة للسيارة، مثل وضع مصدات عصرية وشبك أمامي مختلف وغير ذلك.. والسؤال هنا هل هذا التصميم أفضل مما رأيناه في الصور المسربة؟.. نترك هذا للقارئ.

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