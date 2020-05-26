لاندروفر ديسكفري 2021 فيس ليفت تظهر في صور تجسسية جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – لاندروفر كشفت عن الجيل الثالث لديسكفري SUV في 2017 بتصميم مثير للجدل بعض الشيء، وتعمل الشركة حالياً على تطوير فيس ليفت لها مع ظهورها في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها.

الغريب هنا أنه لا يبدو هنالك تغييرات ملحوظة في تصميم المقدمة والخلفية مقارنة بالموديل الحالي، ما قد يدفعنا للتساؤل عن سبب التمويهات من الأساس .. ولكن نعلم أن شركات السيارات تقوم أحياناً باستخدام نفس الجسد القديم أثناء اختبار السيارات الجديدة قبل إضافة المكونات الإنتاجية النهائية قرب موعد التدشين الفعلي، والمتوقع أن يكون في نهاية العام الجاري.

لذا من المتوقع أن تحصل السيارة على تحديثات جمالية مشابهة لما حصلت عليه ديسكفري سبورت الأصغر حجماً، والتي تم الكشف عن النسخة المحدثة لها العام الماضي بشبك أمامي جديد ومصابيح أمامية وخلفية محدثة.

كما قد نرى تحديثات للداخلية كذلك بتصميم أكثر عصرية للوحة العدادت، والتي قد تكون رقمية هذه المرة، مع نظام معلومات ترفيهية أكبر وأكثر تطوراً، وزخرفات جديدة وغير ذلك، كما توقعوا مجال واسع من محركات البترول والديزل 4 و6 سلندر، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس كذلك.

Advertisements