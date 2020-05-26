كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرسيدس بنز تطلق شاحنة EQV الكهربائية الصغيرة في أوروبا بسعر 64 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شركة مرسيدس بنز سيارتها الصغيرة EQV الكهربائية في أوروبا مقابل 71،388.10 يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 19 ٪، وهو ما يعادل حوالي 64000 دولار أمريكي.

تم كشف النقاب عن EQV MPV الكهربائية لأول مرة العام الماضي ببطارية 100 كيلوواط في الساعة، لكن الشركة حددت السعة القابلة للاستخدام إلى 90 كيلوواط في الساعة، قادرة على السير إلى 405 كيلومتر (250 ميل) بشحنة واحدة.

تم تجهيز EQV بشاحن على متنه 11 كيلوواط ويمكنه شحن سريع بسرعة تصل إلى 110 كيلوواط ، والتي تدعي مرسيدس أنها يمكن أن تشحن البطارية من 10 إلى 80٪ في أقل من 45 دقيقة.

أما بالنسبة للمحرك الكهربائي، فيبلغ الطاقة القصوى 150 كيلوواط، ويتيح سرعة قصوى تبلغ 160 كم / ساعة (99 ميل / ساعة). اتخذنا نموذجًا أوليًا في العام الماضي وكان لدينا الكثير من الأشياء الجيدة ليقال عنها حول السيارة: