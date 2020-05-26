2782 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية المزيد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 76,726، فيما وصل عدد المتعافين إلى 48,450، بعد إعلان شفاء 2782 حالة جديدة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 411 حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، والذي بدأه المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد عبدالعالي بقوله: "نحن أمام مرحلة العودة للحياة الطبيعية مع التزام التباعد"، مشيراً إلى أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود، إلا أن طرق السيطرة عليه أصبحت متوفرة، مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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وكانت الحكومة السعودية وافقت على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.



