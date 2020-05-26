مرسيدس GLC 2022 الجيل القادم تظهر في أول صور تجسسية أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت مرسيدس بتطوير GLC SUV فاخرة جديدة كلياً، والتي ظهرت في أول صور تجسسية لها أثناء اختبارها، بتمويهات كثيفة لإخفاء الجسد الإنتاجي النهائي.
يبدو أن الـ SUV ستأتي بسقف أكثر انخفاضاً مع ازدياد طولها وطول قاعدة العجلات بشكل عام، كما يبدو أن السيارة مزودة بمصابيح أمامية إنتاجية.. وستشارك السيارة منصتها مع الـ C-Class الجديدة، ومثلها أيضاً سيتم تقديمها بمحركات هجينة حصرية مخففة وبالقابس.
الموديل القادم سيكون أكثر تطوراً بكثير من الناحية التقنية مقارنة بـ GLC الحالية، مع أنظمة جديدة لمساعدة السائق وأحدث نظام المعلومات الترفيهية MBUX من مرسيدس، مع كونسول أوسط رقمي بالكامل وشاشة كبيرة ستلعب دور لوحة العدادات.
وسيتم بناء الجيل القادم من مرسيدس GLC في مصنعين بألمانيا بالإضافة لمصنع ثالث في فنلندا، وتوقعوا انطلاق السيارة في 2022.
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