كيا ريو 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا الستار عن ريو 2021 فيس ليفت بتحديثات معتبرة للتصميم وأنظمة السلامة والترفيه، مع إضافة أول نظام هجين مخفف 48 فولت للعلامة الكورية، مع العلم أن كيا تقدم بالفعل موديلات هجينة بالقابس.

من ناحية التصميم، حصلت ريو 2021 على شبك أمامي “وجه النمر” أنحف مع مصدات أعرض ومصابيح أمامية LED جديدة وجنوط 16 إنش جديدة كذلك.

كما حصلت الداخلية على تحديثات لتكون أكثر فخامة مع شاشة لمسية 8.0 إنش جديدة ولوحة عدادات رقمية عالية الجودة 4.2 إنش وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو ولمسات جمالية أنيقة في لوحة القيادة لتحاكي ألياف الكربون.

ريو 2021 هي أول سيارة لكيا تحصل على محرك بترولي هجين مخفف، والذي يجمع بين محرك توربو بترولي 1.0 لتر “سمارت ستريم” الجديد للعلامة بثلاثة سلندر مع نظام كهربائي 48 فولت لتحسين صرفية الوقود مع توظيف تقنية استرجاع طاقة المكابح.. وتصل قوة المحرك إلى 100 أو 120 حصان حسب النسخة مع عزم 200 نيوتن.متر.

بجانب المحرك الهجين، ستقدم كيا محركات بترولية “سمارت ستريم” تقليدية منها محرك 1.0 لتر بقوة 100 حصان وآخر بضغط الهواء سعة 1.2 لتر بقوة 84 حصان، مع جير يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات.

كما حصلت ريو 2021 على عدد واسع من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق مثل التفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات والسيارات، مع نظام البقاء في حارة الطريق وتنبيه السائق ورصد النقطة العمياء وغيرهم.. وستنطلق السيارة في الربع الثالث من 2020.

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